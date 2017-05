SOS entreprise

publié le 26/05/2017 à 09:20





Le cas Thierry

Depuis février, la ligne Internet et le téléphone de Thierry dysfonctionnent gravement. Et c’est une catastrophe pour son entreprise puisqu'il vend des pièces auto via son site Internet. Il tente tant bien que mal de travailler avec un débit très faible et un standard téléphonique qui se déconnecte tout le temps mais il n’en peut plus. Le dysfonctionnement est dû à des vents violents. Les dégâts sont considérables : plusieurs poteaux dans le fossé, des centaines de mètres de câbles à terre (cf photos). Et évidemment, il n'est pas le seul concerné, tous ses voisins sont touchés. Un technicien vient constater mais dit qu’il ne peut rien faire.

