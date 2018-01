Seabastien Loeb et Daniel Elena se confient auprès de auditeurs de RTL

publié le 25/01/2018 à 23:07

Quelques jours après leur abandon sur le Dakar 2018, Sébastien Loeb et Daniel Elena étaient les invités exceptionnels de RTL pour une séance de questions - réponses sur Facebook. Particulièrement décontractés, les deux champions ont réagi à l'actualité et bien sur, à leur abandon au Dakar. Les internautes se sont d'abord inquiétés de l'état de santé de Daniel Elena, victime d'une fracture du coccyx.



Il avait d’ailleurs du mal a rester en place pendant une heure, tandis que Sebastien Loeb n'a pas arrêté de le chambrer. Sur le plan sportif, quelques jours après le Dakar, la déception est de mise chez les deux acolytes. Mais ces derniers comptent bien rebondir rapidement. Sébastien Loeb et Daniel Elena espèrent ainsi se hisser au niveau de meilleures avec l'écurie Peugeot.

Loeb couplera son programme principal en rallycross avec les trois manches prévues en WRC au Mexique, en Corse et en Catalogne avec Citroën. Et l'homme possède d’innombrables atouts. Le pilote alsacien de 43 ans reste un phénomène derrière un volant. C'est en effet le pilote le plus titré de toute l'histoire du championnat du monde des rallyes, intouchable de 2004 à 2012 dans la discipline, recordman de la légendaire montée de Pikes Peak aux États-Unis.

Depuis plus de 15 ans, Sébastien Loeb s'est forgé l'un des plus beaux palmarès du sport automobile, devenant l'un des sportifs français les plus reconnus. Et malgré cela, il a su rester accessible.