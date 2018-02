satanée chaudière

publié le 13/02/2018 à 09:20

Le cas de Jean-Marc

Chez Jean-Marc, c’est la chaudière qui fait la loi ! Tous les matins, au réveil, il fait 15 degrés dans votre maison et il n’a pas d’eau chaude. Il habite avec sa femme et ses enfants de 3 et 8 ans. Il fait également chambre d’hôtes. La situation est donc difficile tant sur le plan personnel que professionnel. Pour avoir du chauffage et de l’eau chaude, il doit intervenir quotidiennement sur sa chaudière. Elle est installée depuis seulement un an mais elle ne cesse de poser problème. Elle a dénombré environ 50 pannes depuis janvier 2017… Pour une chaudière qui lui a coûté 10 307, 05 €, la pilule a du mal à passer ! Le vendeur et le fabricant de l’appareil n’arrivent pas la réparer durablement !





Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !