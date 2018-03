publié le 28/10/2016 à 16:37

Rendez-vous de tous les gourmands du cacao, la 22 ème édition du Salon du Chocolat a ouvert ses portes ce vendredi 28 octobre, et ce jusqu'au 1er novembre à Paris à la porte de Versailles. Et selon un sondage publié par les organisateurs du salon, 96% des Français aiment le chocolat.



La consommation moyenne de chocolat par personne et par an en France est de 6,7 kilos, selon le Syndicat du chocolat. Même si l'étude montre qu'un Français sur deux est accro au chocolat, l'Hexagone n'est que septième au niveau européen. Les Allemands ingurgitent 12,2 kilos de chocolat, les Britanniques 8,86 kilos ou encore les Autrichiens 8,80 kilos.

Dans les 20.000 mètres carré répartis sur deux niveaux différents entièrement consacrés au cacao, les visiteurs pourront découvrir des chocolats venus du monde entier à travers de nombreux événements incontournables. Le thème principal mis en valeur par les organisateurs est le Japon. Pendant ces quatre jours, pâtissiers, artisans et chefs chocolatiers mettront la main à la patte pour faire découvrir les meilleures saveurs.