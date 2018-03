RTL Autour du monde : entre ciel et mer !

publié le 28/07/2016 à 11:57

Tout l'été "RTL Autour du monde" vous fait découvrir des lieux insolites et leur histoire, leurs particularités, leur faune et leur flore.

Chaque jeudi Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange accueillent notre bestiologue préféré, Marc Giraud. Il nous parle aujourd’hui des pigeons voyageurs d’Amérique du Nord, et nous donne ses conseils avisés en cas de piqûre de méduse !

Christine Monin du Parisien Magazine nous fait découvrir un drôle de musée, celui des meubles modestes, à Bassan dans l’Hérault.

Cet été RTL Autour du monde lance un défi aux offices de tourisme. A l'honneur aujourd'hui, la cité des cigognes à Thann-Cernay en Alsace.





Enfin, cadeaux et séjours sont à gagner tous les jours entre 15h et 16h grâce au grand jeu fil rouge…



Les adresses de l'émission

Le Parc à cigognes

Rue Guibert

68700 CERNAY

03 89 75 50 35



Musée des meubles modestes

2 rue des remparts

34290 Bassan