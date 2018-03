RTL Autour du monde : en quête de liberté !

publié le 26/07/2016 à 13:23

Cet été "RTL Autour du monde" vous fait découvrir des lieux insolites et leur histoire, ainsi que des destinations atypiques pour vos vacances.

Avec Pierre Baron nous arpentons les couloirs hantés du Palais des Tuileries avant de s'envoler pour New-York et l'un de ses symboles: la Statue de la Liberté, offerte par la France à l'oncle Sam.

Pierre Josse a trouvé pour vous le village qui ne voulait pas être connu du reste du monde : Bolinas ou le paradis des derniers hippies californiens.



Pour notre grand notre grand challenge des offices de tourisme, on vous fait franchir le passage du Gois. Une route submersible qui relie l'île de Noirmoutier au continent à marée basse.

Participez au sondage du jour en envoyant TOURISME au 74900 et tentez de gagner le guide du Routard de votre choix et une montre RTL !

Noirmoutier

Enfin, cadeaux et séjours à gagner tous les jours entre 15h et 16h grâce au fil rouge : devinez le lieu mystère choisi par Jean-Sébastien Petidemange…

Les adresses de l'émission

Passage du Gois

85330 Noirmoutier





vendee