RTL Autour du monde : Cap sur l’Asie !

Cet été dans "RTL Autour du monde", Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange vous font découvrir des lieux insolites et leur histoire, des spécialités culinaires méconnues, et des destinations atypiques pour vos vacances.

Au menu aujourd’hui, les traditions culinaires japonaises et coréennes présentées par Carinne Teyssandier.

Aude Claire de Parcevaux du magazine Ça m'intéresse a dégoté pour vous des lieux mystérieux où le temps s’est arrêté, comme dans le majestueux hôtel-bateau le Belvédère à Cerbère.



Notre grand challenge des offices de tourisme nous emmène aujourd’hui prendre le bon air sur plage la plus au nord de France, à Bray-Dunes. Participez au sondage du jour en envoyant TOURISME au 74900 et tentez de gagner le guide du Routard de votre choix et une montre RTL ! A la fin de l’été, l’office de tourisme qui aura remporté le plus de suffrages et qui aura suscité le plus de participations recevra le diplôme de meilleur Office de tourisme RTL !

Enfin, comme tous les jours, des cadeaux à gagner dans notre grand jeu fil rouge. Entre 15h et 16h sur RTL, des indices seront distillés par Jean-Sébastien Petidemange et son auditeur complice… Où nous emmènent-ils aujourd’hui ?

