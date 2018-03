Renault compte sur son nouveau Koleos pour conquérir la Chine

publié le 26/04/2016 à 07:19

Renault vient de dévoiler la nouvelle version de son SUV, le Koleos, au Salon de Pékin, dont on vous parlait lundi 25 avril. Le Koleos, qui sera le premier véhicule chinois de la marque, et va aussi essayer, en France et en Europe, de faire oublier l'échec du précédent lancé en 2008. C'est en 2008 que Renault débarque sur le marché des petits SUV avec son Koleos. Seulement c'était bien après la concurrence. Et le Koleos ne fait pas le poids, notamment face au cousin, la star du marché le Quashkai. Plus grand mais pas vraiment révolutionnaire, plutôt passe-partout le SUV au losange est aussi transparent dans les ventes que sur route. Pour couronner le tout, son nom a été la risée des réseaux sociaux. Koleos voulant dire en Grec ancien testicule. Résultat, les ventes sont inversement proportionnelles aux blagues sur internet.



Plus luxueux, plus proche du Nissan

Piqué au vif, le constructeur a réagit et revu de fond en comble son petit SUV, au point d'en faire son porte drapeau, son premier véhicule de conquête en Chine. ET pour ce faire, beaucoup de choses ont changé. D'abord son look, un style typique des derniers modèles de Renault. Ainsi la partie avant reçoit la très large calandre et le gros losange qui s'affirme. Un équipement très haut de gamme qui va d'un système de reconnaissance des panneaux sur la route, en passant par l’avertisseur d’angle mort, le freinage d’urgence automatique ou encore l’aide au stationnement. Déception, pas de 7 places comme pas mal de concurrents. Donc vous ne pourrez pas transporter votre épouse, belle maman, beau papa les 3 enfants et le chien.

En revanche, Renault se rattrape en libérant de l'espace pour les passagers arrières. Des passagers tellement chouchoutés que la banquette est chauffante. Et peut facilement se rabattre grâce à des poignées situées dans le coffre. Ce dernier est d’ailleurs très grand. Et on peut l'ouvrir automatiquement en passant juste le pied en dessous. Pratique quand on a les bras chargés. Renault promet des motorisations plus musclées, et même certainement une version hybride diesel rechargeable. Un Koleos qui doit beaucoup à Nissan. Celui-ci partage effectivement 80% de ses composants avec le X Trail de l'allié nippon. Et qui,arrivera en concession en 2017. Pour un prix qui, selon nos infos, devrait débuter à environ 29.000 euros.