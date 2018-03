Quelles sont nos plus belles gaffes ?

Nous avons tous un jour commis un impair, une bévue, fait une erreur face à un interlocuteur et eu l'envie de se cacher ou de disparaître instantanément, tant le malaise malencontreusement créé était grand. S'il en est pour lesquels ces petits incidents du quotidien restent exceptionnels, certains sont des gaffeurs professionnels, tel Gaston Lagaffe et mettent régulièrement les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui se cache derrière une gaffe ? Comment la rattraper ? Comment réagir quand on en est soi-même victime ?



Invitées

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe du magazine Serengo, partenaire de l'émission

- Catherine Aimelet-Périssol, Thérapeute en logique émotionnelle et formatrice à l'institut de Logique Émotionnelle

