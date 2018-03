Quelle place occupe notre animal de compagnie au sein de notre famille ?

publié le 31/08/2017 à 07:00

En France, on compte 63 millions d'animaux de compagnie, dont environ 8 millions de chiens, et 12 millions de chats. 1 foyer sur 2 possède au moins un animal ! Nous sommes donc le pays européen comptant le plus d'animaux domestiques par personne. Dans certaines familles, il est bien plus qu'un simple animal : c'est un véritable ami ! Il peut être une solution face à la solitude, un soutien dans les moments de déprime, bref, un réel bénéfice affectif... Pour 58% des propriétaires de chats et 43% de chiens, il est un véritable anti-stress ! Mieux encore, une étude a prouvé tous ces bienfaits ! Et vous, quelle place occupent-ils au sein de votre famille ? Comment expliquer cet engouement ? Que nous apportent-ils vraiment ?

Invités

- Hélène Gateau, vétérinaire et chroniqueuse, auteure de "Des hommes et des animaux", éditions Carnets Nord

- Philippe Hofman, psychologue clinicien, et auteur de "Le chien est une personne", éditions Albin Michel

