Projets immobiliers : n’ayez plus peur de vous lancer

publié le 04/05/2018 à 14:48

Futur propriétaire : apprivoisez le marché immobilier



Près d’un tiers des ménages (30,8 %) détient un crédit immobilier(1). Un achat immobilier représente un budget conséquent, pour lequel il est généralement nécessaire de s’endetter.

Lors de la souscription d’un prêt immobilier à La Banque Postale, vous pouvez bénéficier de la Garantie revente immobilière(2) incluse dans le contrat d’Assurance Habitation proposée par La Banque Postale.



Avec la Garantie revente immobilière(2) vous serez indemnisé en cas de revente précipitée de votre logement suite à un événement imprévu (mutation professionnelle, licenciement économique, naissance multiple, séparation du couple, etc.). L’indemnité peut aller jusqu’à 20 000 € dans la limite de 10% du prix d’acquisition du bien immobilier.

Votre bien et vos affaires à l’abri en cas de nécessité



Une fois que vous et votre famille êtes installés dans votre logement, rien de plus naturel que d’exiger une protection optimale.



Pourtant, le risque d’un sinistre (inondation, incendie, cambriolage…) n’est jamais écarté. Votre logement est devenu inhabitable suite à un sinistre garanti ? L'Assurance Habitation de La Banque Postale peut vous proposer un hébergement temporaire, la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt immobilier que vous avez contracté auprès de La Banque Postale si votre logement est inhabitable suite à un sinistre garanti ou l'organisation de la remise en état de votre domicile.



Des travaux en prévision ? Vous n’avez plus d’excuse



Depuis que vous êtes devenu propriétaire, vous remettez sans cesse à plus tard le rafraîchissement de votre salle de bain ou bien le remplacement de vos fenêtres par du double vitrage ?



Grâce à l’Assurance Habitation de La Banque Postale, bénéficiez d’une solution d’accompagnement sur-mesure avec l’« Assistance au Quotidien »(2). Cette garantie peut vous aider à définir les contours de votre projet de travaux et être mis en relation avec des artisans agréés, comparer des devis pour trouver le prix le plus juste.



C’est parce qu’elle tient à cette relation de confiance que La Banque Postale récompense votre fidélité. Ainsi, si vous n’avez pas eu de sinistre pendant trois ans, vous êtes dispensé du paiement de la franchise au premier sinistre garanti grâce au « Bonus de franchise »(2).

De plus, si vous payez votre prime en une seule fois, vous bénéficiez de l’équivalent d’un mois de réduction sur la prime annuelle de votre contrat d’Assurance Habitation(2).



MENTIONS LÉGALES

(1) Information provenant d'une étude de la Fédération Bancaire Française

(2) Dans les limites et conditions prévues aux Conditions Générales et Particulières de votre contrat d’Assurance Habitation.



LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD - S.A. au capital de 136 440 000 €. Siège social : 34 rue de la Fédération 75015 Paris. RCS Paris 493 253 652. La Banque Postale Assurances IARD délègue la gestion des prestations d’assistance à MUTUAIDE ASSISTANCE - S.A. au capital de 9 590 040 €. Siège social : 8-14 avenue des Frères Lumière 94368 Bry-sur-Marne CEDEX. RCS Créteil 383 974 086. Entreprises régies par le Code des assurances.