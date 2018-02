Prix du gaz, péages, loyers... Ce qui change au 1er février 2018

publié le 01/02/2018 à 06:30

Chaque début de mois, les Français doivent s'y faire : de nouvelles règles tarifaires entrent en vigueur, à l'avantage ou non des consommateurs. Ce 1er février 2018 ne déroge pas à la règle et de nombreux changements sont à noter.



Ce nouveau mois va d'abord marquer plusieurs augmentations pour le porte-monnaie des Français : gaz ou encore péages, il faudra dépenser plus. En revanche, bonne nouvelle pour les fonctionnaires puisque leur point d'indice va être relevé.

C'est également du côté du logement que des changements vont opérer. Lille par exemple va mettre en place l'encadrement des loyers. Concernant les meublés touristiques, Lyon va demander aux propriétaires de s'enregistrer, à l'image de ce qui se fait d'ores et déjà à Paris. Les propriétaires de meublé devront quant à eux choisir le régime fiscal auquel ils souhaitent être rattachés.

Passage en revue des changements de ce 1er février 2018.

Les prix du gaz augmentent

Les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, augmenteront en moyenne de 1,3% en février, afin de compenser une hausse des coûts, selon une délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) publiée dimanche.

Hausse des prix des péages

Les automobilistes qui utilisent les autoroutes vont subir une hausse des prix des péages dès ce 1er février. Sur les trois grands réseaux (Vinci, Sanef et APRR), l'augmentation sera comprise entre 1 et 2%, tandis que sur les réseaux secondaires elle sera de 3 à 4%. En dix ans, le prix des péages a connu une hausse de près de 20%. La principale raison de cette augmentation, c'est la suite du rattrapage du gel du prix des autoroutes annoncé en 2015.

Encadrement des loyers à Lille

Pour la première fois depuis la mise en place de l'encadrement des loyers en 2015 à Paris, le dispositif se déploie en région : à Lille. Désormais, comme à Paris, les montants de référence des loyers sont fixés par arrêté préfectoral. Les nouveaux loyers ne peuvent dépasser les montants fixés par l'arrêté préfectoral de plus de 20 %, ou être inférieurs de 30 %, explique le Figaro.

Relèvement du point d'indice des fonctionnaires

Le point d'indice des fonctionnaires va être augmenté de 0,6%. C'est à partir de celui-ci qu'est calculée leur rémunération. Cela fait suite au décret du Journal Officiel, paru le 26 mai 2016.



Cette revalorisation intervient après celle de juillet dernier (+0,6%) également dans le cadre du dégel du point d'indice qui n'avait pas été réévalué depuis six ans. Cette revalorisation va peser 2,4 milliards d'euros sur le budget de l'État.

L'aide pour l'achat d'un vélo électrique limitée

L’aide de l’État pour l’achat d’un vélo électrique sera désormais réservée aux personnes majeures et non-imposables sur le revenu en 2017. De plus, elle ne sera attribuée qu’en complément d’une aide versée par une collectivité locale.

Location meublée : quel régime ?

Le propriétaire bailleur d'un logement meublé a jusqu'au 1er février pour informer le fisc du choix du régime. Si ses revenus locatifs annuels sont inférieurs à 70.000 euros, il doit choisir le régime réel (qui permet de déduire les frais et charges liés au bien).



En revanche, si ses revenus locatifs annuels sont supérieurs à 70.000 euros, il devra choisir entre le régime réel ou le régime micro BIC (bénéfices industriels et commerciaux) avec abattement de 50% sur les bénéfices.

Meublé touristique

Après Paris, c'est désormais Lyon qui impose aux propriétaires de meublés touristiques de s'enregistrer. Le numéro d’enregistrement attribué doit obligatoirement figurer sur les annonces de location. À noter que le propriétaire n’a le droit qu’à 120 jours de location touristique par an.