Pourquoi aime-t-on tant parler des autres en leur absence ?

publié le 15/02/2018 à 07:00

Deviser sur la vie des autres dans leur dos, voilà une activité à laquelle une grande majorité d'entre nous s'adonne, bien que ce malin plaisir soit mal vu... Entre membres de la famille, amis, collègues ou encore voisins, les discussions et analyses sur Pierre, Paul, Jacques vont bon train... Que les remarques et commentaires soient positifs ou négatifs, on ne peut s'empêcher de "piapiater" sur nos connaissances communes, leurs paroles et leurs actes. Comment expliquer cette tendance ? Quels effets sur notre vie sociale ? Quelles sont les limites à ne pas franchir ?



Invités

- Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Serengo

- Alexandre Dubarry, consultant, coach et chercheur en psychologie sociale, auteur de "Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ?" et "L'enchantement du client" (Editions Leduc.s)

Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras

L'enchantement du client

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).