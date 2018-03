Pourquoi adopter un chien permet-il de protéger sa santé ?

publié le 27/08/2016 à 08:17

Ce samedi 27 août est la Journée mondiale du chien, le meilleur ami de l'Homme. Le chien permet un contact notamment pour les gens qui vivent seuls. Ils peuvent ainsi avoir un échange et c'est très important pour la santé. Et puis avoir un chien permet aux Hommes de marcher au cours de longues promenades. Avec simplement trente minutes de promenade quotidiennes sans s'arrêter, vous avez 40% de chances en moins de contracter un cancer, la maladie d'Alzheimer ou une maladie cardio-vasculaire. Le chien protège donc votre santé.



D'autre part, on constate qu'il y a de plus en plus d'asthme chez les enfants. Certains d'entre eux sont protégés, notamment parce qu'ils vivent à proximité des chiens. L'enfant est, en effet, au contact de virus, de bactéries qui vont stimuler son système immunitaire. Il fera donc beaucoup moins d'allergies.