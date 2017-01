Portes ouvertes, épisode 42

Ca Peut vous arriver ne lâche rien. L'équipe est toujours aussi déterminée et vous promet de tout faire pour vous conseiller et vous aider. Et, ce matin, l'émission vous ouvre le 3210 et règle vos problèmes en direct.

par Marie Jansen publié le 12/01/2017 à 09:20

Ce matin, comme tous les jeudis, l'équipe de CPVA vous ouvre ses portes. Il vous suffit de composer le 3210 et Julien Courbet relève le challenge de vous aider, en direct.

Julien Courbet règle vos dossiers en appelant le 2310

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !