Portes ouvertes, épisode 41

Ca Peut vous arriver ne lâche rien. L'équipe est toujours aussi déterminée et vous promet de tout faire pour vous conseiller et vous aider. Et, ce matin, l'émission vous ouvre le 3210 et règle vos problèmes en direct.

par Marie Jansen publié le 05/01/2017 à 09:20

Le père de Christelle a vu sa ligne téléphonique coupée par erreur au mois de décembre. Il est âgé et se retrouve sans téléphone ni télévision. Comment obtenir de l'opérateur qu'il répare la ligne au plus vite. Contact avec Zak chez Free qui promet que celà doit être rétabli d'ici quelques jours.

En janvier dernier, Brigitte devais partir en vacances ayant réglé la totalité de son voyage à l'agence de voyages, mais dès le lendemain l'agence dépose le bilan. La garantie financière devrait avoir remboursé Brigitte mais à ce jour toujours rien. Après avoir eu le secrétaire général de la garantie financière, elle doit être remboursée dès demain.

Florence a fait appel à un spécialiste pour faire changer des fenêtres. La livraison et la pose devait avoir lieu avant fin juin mais l'entreprise n'a pu le faire en raison de problèmes de fournitures. L'entreprise promet le remboursement mais toujours rien. Coup de fil et finalement c'est réglé.



Ce matin, comme tous les jeudis, l'équipe de CPVA vous ouvre ses portes. Il vous suffit de composer le 3210 et Julien Courbet relève le challenge de vous aider, en direct.

Julien Courbet règle vos dossiers en appelant le 2310

Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !