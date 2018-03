Portes ouvertes, épisode 23

publié le 28/04/2016 à 09:20

Du mobilier toujours pas livré

Alain a commandé en février 2016 dans un magasin du mobilier. Il a versé 1200 euros d'acompte sur un total de 4 000 euros. Il était impératif qu'il soit livré pour le 20 mars car il emménageait à cette date-là dans un nouvel appartement. Et aujourd'hui, son appartement reste vide car il n'a toujours pas reçu la table de salon, le meuble télé, le canapé d'angle et les chaises (le magasin lui a prêté du meuble de fortune). Le plus drôle c'est qu'il devrait recevoir la table à manger bien avant alors, qu'elle, elle devrait être livrée en mai. Il est allé à plusieurs reprises au magasin, mais on est incapable de lui donner une date de livraison.

On a eu un responsable du groupe. On propose à Alain, soit une livraison fin juin, soit un remboursement. Il nous donne sa réponse demain à l'antenne.



La véranda qui fuit

Le 20 avril 2015, Francis débute la construction d'une véranda et d'une pergola. Il passe par une entreprise. Il y en a pour 67 951 euros, Francis a versé 66 351 euros d'acompte. Mais les travaux ne sont pas terminés. Il manque les finitions. En plus, il a une fuite au niveau de la pergola qui n'est pas étanche. Malgré les recommandés et les coups de fil, l'entreprise promet de revenir mais ne le fait pas.

On a eu une responsable. L'entreprise va voir avec son client.

Résiliée mais quand même prélevée

Huguette a envoyé en septembre 2015 un recommandé à la Banque Postale afin de résilier sa mutuelle santé. Pourtant, elle continue à être débitée. On refuse de la rembourser et on lui dit que sa résiliation prendra effet en mai. A ce jour, 423 euros prélevés.

On n'a pas réussi à avoir la banque d'Huguette. On y revient demain.



La petite enquête de Sarah

Un site qui prétend vous faire venir des stars moyennant finance. Même Julien Courbet serait sur la liste ! Mais Julien a bien évidemment confirmé ce matin que ce site n'a aucun lien avec lui. Bref, cela sent la filouterie à plein nez !



Appel à témoins

