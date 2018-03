Pierre Gattaz affiche un petit score dans les ventes de son livre

publié le 28/04/2016 à 16:35

Le dernier livre de Pierre Gattaz, La France de tous les possibles, fait débat. Selon les estimations du Canard Enchaîné, le patron des patrons n'aurait écoulé son ouvrage qu'à 25 exemplaires. Son éditeur Débats public dément, et gonfle le chiffre jusqu'à 200. L'entreprise de conseil Tilder, contactée par L'Express, évoque des ventes comprises entre 100 et 200 exemplaires. Un chiffre qui reste faible, malgré la promotion faite dans ses multiples apparitions sur les plateaux télévisés.



Au total, ce sont 1.602 exemplaires qui ont été édités. Alizé Rivière, la responsable éditoriale, affirme au JDD que "Pierre Gattaz en a vendu au moins 25 lors du Salon du livre à Paris et près de 80 lors d'une séance de dédicace au Vésinet début avril." C'est le quatrième livre que signe le président du Medef. Il y dénonce les "marchands de malheur" que sont selon lui les CGT et FO et estime que la France peut devenir "la terre de tous les possibles" et "un pays attractif aux yeux de la planète".