Peut-on vraiment oublier son premier amour ?

Selon une étude britannique, plus d'1 personne sur 3 a encore des sentiments pour son premier amour et 6 sur 10 y pensent souvent...Premières émotions, première passion, premières relations intimes : cette histoire, qu'elle soit de courte ou longue durée, marque la fin de l'enfance et devient une référence pour la vie. Pourquoi le premier amour est-il si marquant ? L'idéalise-t-on avec le temps ? Détermine-t-il la suite de notre parcours sentimental ? Plus tard, peut-on aimer autant, si ce n'est plus ?



Invitées

- Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologies au Figaro

- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine

Livre : "Aimer sans mode d'emploi" (Éditions Eyrolles)



Aimer sans mode d'emploi (Editions Eyrolles)

