Peut-on apprendre à tout âge ?

publié le 28/11/2017 à 07:00

Adultes, nous rêvons parfois d'acquérir de nouveaux savoirs et savoirs-faire mais l'âge peut parfois être un frein psychologique malgré l'envie et le sentiment de regret. Pourtant, en plus de nous procurer une réelle satisfaction, pratiquer de nouvelles activités (la danse, la cuisine, le vélo...) ou maîtriser de nouvelles connaissances (reprendre ses études, découvrir l’œnologie...) permet de gagner en confiance en soi... Y a-t-il un temps pour tout ? Pourquoi l'apprentissage serait-il le privilège de la jeunesse ?





Invités

- Annie Schwab : directrice de la rédaction de Maxi, partenaire de l'émission



Maxi du 27 novembre au 3 décembre 2017

- Alexandre Dubarry : consultant, coach et chercheur en psychologie sociale, auteur de "Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ?" et "L'enchantement du client", éditions Leduc.s



Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ?

L'enchantement du client

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).