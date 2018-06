Peugeot se lance dans le rallycross

et Agnès Bonfillon

publié le 29/06/2018 à 05:20

Un virage à 180 degré pour Peugeot Sport. Après avoir remporté trois fois le rallye auto-moto du Dakar, le constructeur automobile français s'attaque au Championnat du monde de rallycross. Un tournant pour Bruno Famin, directeur de Peugeot Sport. "Le Dakar était des épreuves longue distance qui se disputaient sur 15 jours et 10 000 kilomètres. Le rallycross, c'est à peu près l'opposé".



Pour cause, les épreuves se déroulent sur des petits circuits avec des voitures de rallye de 600 chevaux. Des courses extrêmement spectaculaires, jusqu'alors peu suivies du grand public. "C'est une discipline qui a une quarantaine d'années mais qui était tout à fait méconnue. Elle correspond maintenant bien à l'ère du temps puisque c'est rapide et spectaculaire", explique le spécialiste.

Pour l'occasion, Peugeot Sport s'est entouré d'un trio de pilotes aguerris dont Sébastien Loeb. Une belle vitrine pour le constructeur automobile français. "C'est un vecteur de communication de la marque, au même titre qu'une campagne publicitaire. C'est une façon un peu particulière de communiquer parce que le produit est (...) l'automobile", souligne Bruno Famin.