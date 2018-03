publié le 30/05/2016 à 11:24

Au cours des deux dernières semaines, le prix des carburants à la sortie des raffineries a augmenté d'environ 4 centimes. Dans le même temps, les prix moyens à la pompe ont pris 8 centimes. "On ne peut pas dire que cela témoigne d'abus massif, car quand vous faîtes le plein, vous faîtes surtout le plein de taxes", explique Thomas Laurenceau, de l'association 60 Millions de consommateurs. Ainsi, quand vous prenez 10 euros de sans-plomb à la pompe, vous versez en fait 6,80 euros dans le réservoir de l'État.



"Certaines de ces taxes, comme la TVA, sont proportionnelles au prix : donc si le prix augmente, elles augmentent aussi", poursuit le journaliste, qui note que l'approvisionnement des stations-service a coûté plus cher ces derniers jours compte tenu des circonstances. "Tant que l'augmentation est restée dans cet ordre de grandeur, on peut considérer que c'est beaucoup mais pas scandaleux". Reste que 60 Millions de consommateurs a reçu des témoignages faisant état de hausses de 15 ou 20 centimes au litre. Là ce sont des stations qui ont profité de la crise pour augmenter encore plus les prix, étant donner que ces derniers sont libres.