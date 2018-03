Réveillon du Nouvel an : comment tenir ses bonnes résolutions en 2017 ?

publié le 31/12/2016 à 10:27

C'est presque un fait : toutes les bonnes résolutions tombent instantanément à l'eau. En général, au 5 janvier, tout a été oublié. On ne s'y prend sans doute pas de la bonne manière. Si vous souhaitez perdre du poids en 2017, réfléchissez à l'aliment que vous consommez régulièrement et que vous aimez le moins et éliminez le. Vous aurez là une résolution que vous pourrez tenir. Si vous avez tendance à boire un petit peu trop, décidez simplement de diminuer les doses ou d'acheter un produit de meilleure qualité avec le même budget.



Quant aux fumeurs, ils doivent mettre toutes les chances de leur côté. La cigarette est un désastre pour la santé. N'hésitez pas à vous faire aider, à avoir recours à l'hypnose si c'est nécessaire. Essayez tout ce que vous pouvez pour arrêter de fumer. S'il y a une résolution à tenir, c'est celle-ci.