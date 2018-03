publié le 24/12/2017 à 10:00

Après avoir dépensé tout son argent dans les cadeaux de Noël, on est fauché. Donc pour la déco, ceinture ! Budget 12€. Les fans des traditionnels Noëls verts et rouges vont me détester. Je vais faire swinguer les traditions en vous proposant un Noël rose. Le rose poudré qui est prisé en ce moment. Et c’est une mode excellente pour notre moral, le rose est une couleur très positive qui en plus rassure et calme. On dit bien voir la vie en rose !



Ce n'est pas du tout qu'une couleur de fille. Au moyen-âge, le rose symbolisait la virilité chez les hommes. Vous avez peut-être autre chose à faire aujourd’hui que de teindre une nappe blanche en rose. Mais là où il y a un problème, il n’y a que des solutions. Dépliez votre nappe blanche et venez dérouler un rouleau de papier peint dans le sens de la longueur de la table, comme un chemin de table qui donnera le La à la partition de notre déco. Le papier peint sera rose.

Le rose se marie très bien avec le bleu, le gris, et le vert. Ça tombe bien, nous allons maintenant imaginer notre décoration florale. Pas de vase, on prend du lierre qu’on pose directement sur la table. Pensez à le secouer un peu avant, je l’ai fait l’année dernière et il y avait un peu de terre. On le pose en centre de table. On crée comme un long chemin de table de verdure. Le lierre on en trouve partout, même en ville, allez voir dans le square de votre quartier. Il n'en faut pas beaucoup.

Du lierre posé en chemin de table. Crédit : Pinterest

Sous le lierre vous cachez quelques petits pots de yaourts, 3 ou 5, remplis d’eau, dans chaque pot de yaourt vous glissez une fleur blanche, une orchidée par exemple, une rose de couleur rose tendre. Une composition qui fait beaucoup d’effet car c’est vite volumineux. Vaporisez un peu neige artificielle sur le lierre pour une ambiance Noël.

Une table de Noël Crédit : Pinterest

Encore une petite subtilité : sous chaque verre, verre à vin, verre à eau, coupette de champagne, mettez du vert, de la verdure… des feuilles ramassées sur les arbres ou par terre. Sinon les feuilles d’épinards, ca peut vous sauver la mise.



Côté budget : j’ai vu du papier peint à partir de 6€, le lierre, c’est gratuit, les feuilles aussi, le plus cher, les 3 ou 5 fleurs. Ça dépend où vous les achetez. Mais comme il vous reste encore 6€, c’est royal !

Brocante : une table de fête dans les règles de l'art

C’est bien beau de passer l’année à vous faire courir les brocantes pour acheter les plus beaux couverts en argent, les plus belles ménagères et les plus belles carafes ou verres en cristal, mais encore faut-il savoir s’en servir dans les règles de l’art. Alors pour les fêtes de fin d’année, petite révision.



Pour commencer, sur une table, c’est 5 verres max par personne. J’adore cette règle, parce que 5 verres, ça parait déjà énorme. On les place par ordre de taille : du plus grand au plus petit en partant de la gauche : donc verre à eau d’abord, puis verre moyen (ou verre à bourgogne), puis verre à Bordeaux, ensuite encore plus petit c’est le verre à vin blanc, et enfin, si besoin une flûte ou coupe pour le champagne, faites le compte ça fait bien 5 !



Evidemment on utilise ses verres en cristal pour que la fête soit plus belle. On oublie les verres de couleurs, très jolis certes, mais qui empêcheront vos convives les plus connaisseurs d’apprécier la robe du vin.



Il faut savoir que l'usage des couverts n’est entré dans nos mœurs qu’à partir du 17ème siècle. Les gentilshommes les plus raffinés envoyaient leur laquais porter leur propre couteau et fourchette sur le lieu de leur dîner avant leur arrivée. Avant, on partageait les couverts, ou on mangeait avec les doigts. J’espère qu’aucun enfant ne nous écoute, ou alors toutes mes excuses à leurs parents.



Pas besoin de rappeler que les fourchettes se mettent à gauche, les couteaux à droite… (la pointe de la lame en direction de l’assiette). Sauf pour les fourchettes à huîtres, celles-ci se posent à droite, comme la pince à escargot. Fourchettes à poisson, à salade, fourchette menu (pour les entrées) et de table (pour le plat), il y en a 3 minimum, idem pour les couteaux.



Ces règles viennent de l'Histoire, et même pour beaucoup, de Napoléon, qui a rendu tout un ensemble de ces règles, officielles, avec un code de bienséance. En fait ces règles n’ont pas toujours eu la cote. Pendant la révolution on a tout jeté aux oubliettes ! Très mal vu de vouvoyer quelqu’un, de dire "Monsieur". Et puis à la chute de Robespierre, on y revient de plus belle. Ensuite, ces codes ont eu des hauts et des bas, mais certains perdurent. Mais revenons à nos couverts : pour faire simple, retenez la leçon de Pretty Woman, on commence par les couverts les plus à l’extérieur, et on change à chaque fois qu’on change de plat. De l’extérieur vers l’intérieur donc.

Cuisine : le risotto à la truffe noire

Une deuxième recette simple et sublime, avec ce qu’il reste de la tuber melanosporum. La truffe noire dite du Périgord, qui va nous servir ce soir à préparer un superbe plat, qui peut vraiment être improvisé, pour peu que vous ayez déjà fait quelques courses et que vos placards soient à peu près correctement garnis.



Déjà, il faut du riz rond italien, du riz carnaroli. Evidemment, pour le plus sensuel des plats pour Noël, un risotto à la truffe noire. Ce plat est un concentré d’Italie, à la fois puissant et raffiné, simple et tellement facile à rater, sauf si vous faites comme je vous le recommande, c’est-à-dire un peu ferme sous la dent, onctueux et fluide, surtout pas une pâtée, surtout pas un riz au lait salé.



Et ça ne demande pas forcément douze heures de boulot, une heure à tout casser. Un oignon finement émincé, pour 4 personnes, 350g de riz pour quatre. Vous faites revenir l’oignon dans un sautoir, au beurre, jusqu’à ce qu’il s’attendrisse, à feux doux. Le riz, ensuite, vous le faites revenir jusqu’à ce qu’il soit nacré, presque translucide. Ensuite, un verre de de vin blanc sec, vous remuez, vous laissez évaporer, puis louche à louche, bouillon de volaille léger, en touillant sans arrêt : au bout de 17 minutes, c’est presque prêt. Vous récupérez le beurre avec les parures de truffe qu’on a préparé hier, du parmesan, que vous allez râper fraîchement, vous y allez franco, beurre et parmesan, que ça ait du goût, et vous touillez pour bien incorporer ces deux ingrédients, et ensuite, 2 minutes de repos, à couvert. Au tout dernier moment, on remélange un peu, pour détendre, et si besoin, on ajoute du bouillon pour obtenir cette texture fluide que les italiens appellent all’onda, le riz qui fait la vague.



Assiettes creuses bien chaudes, risotto, un coup de poivre blanc et de fleur de sel pour rectifier, et s’il vous en reste de la veille, quelques fines lamelles de truffe noir râpées à la minute, et là, sincèrement, c’est le plus grand des panards qui soit, surtout si vous avez prévu un grand vin blanc. Je pense que ce serait le moment d’aller faire un tour en Bourgogne !

Jardin : les roses de Jericho

Ce sont des plantes merveilleuses que l’on offre la veille de Noël, promesse de résurrection. Ces deux petites boules minables, brunes et racornies sont l’une des plantes que l’on appelle Rose de Jéricho. Son vrai nom savant : Sélaginelle lepidophylla. Une plante très ancienne qui poussait déjà avant les dinosaures.



À Noël, il y a toujours des miracles. La ville biblique de Jéricho avait la réputation de renaître de ses cendres. Ces roses de Jéricho desséchées vont, elles aussi, revivre si on les baignent ce soir dans une coupelle d’eau non calcaire. Demain, jour de Noël, elles seront pleine de vie. Vous ne me croyez pas ? J’en ai mis une à tremper hier, la voici :

Des roses de Jericho Crédit : Thierry Denis

Elle a reverdit et c’est ouverte, comme une fougère plaquée sur le sol. Une assiette de mousse en forme d’étoile. Ce qui est bien vu pour Noël. Cette Rose de Jéricho vit dans les déserts où il pleut rarement. La pluie la réveille. Elle reverdit, mange et s’endort quelques jours après car le sol se dessèche vite dans les déserts.



Elles vont ensuite s’endormir à nouveau rétracter et reprendre leur allure de boule sèche. Dans la nature, en plein désert, elles partent alors souvent à l’aventure pour conquérir d’autres territoires. Car les tempêtes de vent les déracinent et les font rouler jusqu’à ce qu’elles soient bloquées par un caillou. Ce qui leur permet de s’enraciner à nouveau... Et un nouveau cycle recommence.



Ce sont vos mains qui vont jouer le rôle la tempête car vous allez repiquer votre rose dans un pot avec de la terre de bruyère et du gravier. Vous ne l’arrosez jamais plus qu’une fois tous les deux mois. En calculant bien, elle renaîtra tous les ans, le jour de Noël.



On la trouve en Alsace, au Jardin gourmand à Lalaye. Ils ont plein de cadeaux sympas en relation avec la nature. Leur site de vente par correspondance est accessible via ce lien.

Le plant coûte 13 euros. Ce qui n’est pas cher pour l’immortalité. L’accueil téléphonique est très sympa.



Jardin Gourmand : 3b, rue de Bassemberg 67220 Lalaye (Vallée de Villé) / 03 88 58 91 44