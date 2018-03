Nichoirs et calendriers de l'avent dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 27/11/2016 à 09:40

Brocante : "Il était une fois" à Colmar et les puces de Caen

Il existe à Colmar une boutique qui s'appelle "Il était une Fois", rue des Tanneurs, dans la vieille ville, entourée de canaux. C’est un joyeux bazar avec pas mal d’objets pour la cuisine comme des boites à sel en tôle émaillée, à 35€, mais il y a aussi des cages à oiseaux, des bustes, des horloges, des plaques émaillées, bref, tout ce qu’on peut trouver dans une petite brocante…



Ce week-end ont également lieu les puces de Caen ! Elles ont commencé vendredi au Parc des expositions de la ville, sur 5000 mètres carrés. Ce sont donc pas moins de 140 brocanteurs professionnels qui vous y attendent, ce qui signifie qu’il y a surement de très belles trouvailles à faire. C’est un déballage au sol, on circule entre les objets, on touche, on est vraiment dans l’ambiance de la chine.

Cuisine : des poireaux au Speck

Ce matin on prépare une petite assiette un peu crunchy. On vous propose tout simplement de tailler 4 petits poireaux en sifflets, en biseau, sur 1 cm, et de laisser de côté la plus grosse partie des tiges vert foncé. Ensuite, passoire, rinçage à grande eau, et zéro terre à l’arrivée ! On va ensuite se confectionner un plat supra simple, supra gourmand et supra équilibré, avec un jambon à se rouler par terre, un jambon italien que vous connaissez sûrement, il Speck qui peut rappeler un lard fumé, mais on vous confirme que c’est bel et bien un jambon sec.

Partez sur 4 tranches très fines et avec un bon couteau, vous allez en faire des lamelles quasi translucides, qui vont bien fondre à la chaleur… Prenez ensuite environ 400g de rigatoni pour 4 personnes. Faites revenir les poireaux à l’huile d’olive à feu doux, ça va à peine les cuire, puis ajoutez une belle dose de crème fleurette, vous rectifiez en sel et en poivre noir du moulin, vous ajoutez une pincée de muscade, puis vous récupérez une louche de l’eau de cuisson des pâtes, vous détendez un peu la crème, et au dernier moment, les pâtes, à peine égouttées dans la sauteuse, les lamelles de speck au tout dernier moment, et vous servez ça fissa, bouillant, avec la bonne dose de parmesan fraîchement râpé… Ça le fait, ou pas ?

Jardin : bien installer un nichoir pour oiseaux

Rien ne fait plus plaisir aux mésanges et autres troglodytes que d’avoir des nids douillets, à leur disposition quand arrive le printemps. Les nichoirs, c’est facile à poser, si on le fait à temps, et il faut les mettre dès maintenant. Tout d’abord, il faut choisir le bon nichoir, tous les oiseaux n’ont pas les mêmes besoins. La mésange noire aime un trou de 25mm, la charbonnière est plus rondouillette, il lui faudra du 28 mm. Comme le moineau friquet. Il y a plein d’oiseaux qui n’aiment pas les voisins surtout ceux de la même espèce. Comptez au moins 20 mètres entre deux nichoirs de mésanges.



Installez-les au moins à deux mètres du sol. Jamais en plein soleil qui fait rôtir les oisillons et toujours à l’abri des vents violents. Donc plutôt à l’est ou au nord-est, ou abrité par un buisson. Et faites des trous au fond des nichoirs avec une perceuse pour éviter que les oisillons ne se noient en cas de forte pluie.

Maison : l'avent, c'est le moment !

Venus d'Allemagne, les calendriers de l'avent étaient à l’origine un cadeau d'une image pieuse chaque jour, avec au dos une bonne action à faire. Ensuite, on a vu apparaître un carton en forme de maison, avec des petites fenêtres à ouvrir tous les jours et puis fin des années 50, derrière les fenêtres on trouvait du chocolat. Cette année, Noël 2016, c’est la mode ! Entre petits jouets, produits de beauté, bougies, ou même avec des bières, il y en a pour tous les goûts !



On peut même le faire nous même, avec par exemple un manche à balai à l’horizontal, suspendu au mur. Sur ce manche, vous accrochez des petites ficelles, pas à la même hauteur et au bout, des enveloppes qui contiennent ce que vous voulez. Les trucs pour que le tout devienne joli : les ficelles couleur lin un peu foncé, le manche à balai en bois, et les enveloppes, si possible en papier recyclé : beige. Puis vous écrivez les chiffres sur les enveloppes avec des gommettes cuivrées. Et ensuite, vous remplissez les enveloppes avec des mots d’amour ou des bonbons.