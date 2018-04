Ne pas laisser béton

publié le 06/04/2018 à 08:08



Le cas de Pascal

En octobre 2016, Pascal engage une société spécialisée dans le but de couler un béton drainant au niveau de votre allée. Au total, il règle 3528€. Les travaux ont lieu en juin 2017. A première vue, le travail semble propre et conforme. Mais il déchante rapidement. Car, quatre mois après, le béton gonfle subitement. Depuis, il ne parvient plus à ouvrir ou à fermer normalement son portail. Dans ces conditions, impossible de sortir ou de rentrer avec son véhicule. Il rappelle l’entrepreneur. Et le 9 janvier dernier, il se déplace pour constater le problème. Devant le fait accompli, le professionnel promet qu’il reviendra au plus vite pour tout démolir et pour tout reprendre. Seulement, les semaines défilent et rien ne se passe.



