Mondial Paris Motor Show : le salon s'adapte aux nouvelles technologies

Alors que les salons classiques à la Papa sont de plus en plus boudés par les constructeurs, pour sa prochaine édition en octobre prochain, le Mondial de Paris se réinvente et compte bien frapper un grand coup. Il y aura notamment toute une partie dédiée aux nouvelles technologies baptisé le Mondial Paris Motor Show.



Cerise sur le capot, Gary Shapiro, à la tête du CES de Las Vegas, interviendra en vedette américaine lors de la conférence de pré-ouverture le 1er octobre. Pour parler de ce rapprochement, Gary Shapiro est venu dans la capitale parler de ce rapprochement entre le Mondial et le CES.

Guy Shapiro parle d'intérêt de plus en plus croissant pour las Vegas. LE CES attire en effet chaque année en janvier pas moins de 180.000 professionnels, dont 5.000 français et 400 sociétés françaises particulièrement innovantes.

Le début d'une collaboration avec Paris

Quel est l'intérêt pour le CES de venir ainsi Porte de Versailles ? Pour lui, l'intérêt vient du prestige et de l'exposition médiatique mondiale dont jouit le Mondial de Paris qui peut être une formidable vitrine aussi pour les entreprises françaises innovantes. Mais s'agit il d'une première étape qui laisse présager une collaboration plus importante entre les deux salons ?



Emmanuel Macron a un rôle important en terme d'image et de réputation de la France selon Guy Shapiro. Le mot entrepreneur est utilisé par les américains, qui est bien d'origine française et qui s'oppose, à ses yeux, à la bureaucratie.



Enfin, Guy Shapiro explique qu'il ne sont pas là que pour faire de la figuration ou du shopping, mais que c'est bien le début d'une vraie collaboration avec Paris sans concurrence avec Genève ou Francfort. Jean Claude Girot, le nouveau Mondial sera tech et c’est un joli coup que réussit là l’organisation AMC Promotion, sous la direction de son nouveau boss, Jean-Claude Girot.

Il accueillera, cerise sur le capot, un invité de marque : le leader du salon technologique le plus incontournable : le Consumer Electronic Show de Las Vegas. Un salon qui accorde une place de plus en plus importante à la mobilité du futur. Point d’orgue de cette présence, le Président du CES, Guy Shapiro.



Le Mondial Tech se veut le point de rencontre des professionnels de l’automobile avec le monde de la high-tech. Le Mondial de la Mobilité, qui se déroulera aux mêmes dates que le Mondial de l'auto du 4 au 14 octobre, promet une vision plus large du monde des transports en rassemblant exposants et public autour des technologies et services de mobilit2 pour ouvrir Mondial.Tech,