publié le 29/06/2016 à 20:23

Le temps reste orageux sur l'est de la France et en particulier dans la vallée du Rhône. Alors que ce mois de juin a des airs d'octobre, un nouvel épisode orageux conséquent est attendu dans les départements l'Ain, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône ont été placé en vigilance orange pour "orages". Ces 4 territoires sont en alerte jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit du mercredi 29 juin au jeudi 30.



C'est un "épisode orageux nécessitant une vigilance particulière dans la mesure où des phénomènes violents localisés sont probables", selon Météo France qui précise que de violents orages ont déjà éclaté dans la Haute-Loire en fin d'après-midi. Des chutes de grêle et et de fortes averses sont également prévues.

Carte de vigilance Météo France du 29 juin