Manger japonais est-ce bon pour la santé ?

publié le 29/10/2016 à 08:59

Le restaurant japonais que l'on trouve en France est bien et pas bien. Le poisson est sain évidemment. À condition d'éviter de manger de l'anguille, parce que ce poisson, une éponge à toxiques, vit dans le lit des rivières. Des pays ont interdit sa commercialisation. D'autre part, il faut espérer que le restaurant japonais où l'on va congèle le poisson. En effet, il y a un petit ver dans le poisson, l'anisakis, qui donne des perforations intestinales. La congélation évite cet inconvénient.



Des poissons, comme le thon, le saumon, contiennent des métaux lourds, comme du plomb et du mercure. Il est donc déconseillé d'en manger plus de deux à trois fois par semaine. Ils contiennent par contre des Oméga 3, qui protègent des maladies cardio-vasculaires. Et ça, c'est bon !

Les restaurants japonais utilisent beaucoup de sel dans leur cuisine. La sauce soja en est un exemple. Trop de sel donne de l'hypertension artérielle. Petit conseil quand vous vous rendez au japonais : au lieu d'accompagner votre plat de sauce soja bourrée de sel, prenez du citron. Une nouvelle recette très bonne pour votre santé.