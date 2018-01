Malfaçons en vrac

publié le 15/01/2018 à 09:20





Le cas Julien

En 2016, Julien se lance dans la construction de sa maison. Julien engage un architecte pour superviser les travaux. Malheureusement il estime qu’il n’a pas fait son travail. Julien a dû suivre lui-même les différents corps de métier et demander aux artisans de reprendre des malfaçons. Et certaines lui ont échappé, la preuve : en septembre, à peine deux mois après son emménagement, il constate un problème d’étanchéité dès que les premières intempéries arrivent. De l’eau coule du plafond du garage. Son architecte vient constater et contacte l’artisan chargé de l’étanchéité. Mais ce dernier ne veut rien entendre.