Maisons du monde souhaite s'agrandir

et La rédaction numérique de RTL

publié le 28/05/2016 à 11:14

Le distributeur français de meubles et de décoration né à Brest en 1996 veut rentrer en bourse, avec l’objectif de lever entre 325 millions et 385 millions d’euros. L’entreprise souhaite doubler de taille d’ici 2020. Maisons du monde est loin de pouvoir se mesurer aux géants du secteur comme Ikea ou Conforama, mais l’équipe de 3.500 salariés grandit à un rythme soutenu, notamment après la disparition de son principal concurrent Pier Import.



Maisons du monde est notamment porté par sa gamme "vintage" qui représente aujourd’hui 10% de son chiffre d’affaires. La marque renouvelle régulièrement ses collections, réalisées à 80% par ses propres stylistes et designers. L’expansion du groupe est aujourd’hui portée par Gilles Petit, son nouveau directeur général. Cet homme d’affaire reconnu vient du monde de la grande distribution. Il est notamment connu pour avoir inventé le concept des "Carrefour City".