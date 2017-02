Litige avec un employeur

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Maria-Luisa en litige avec son employeur..



Crédit : Romain Boé - Abaca Press Julien COURBET et l'équipe de CPVA - Crédit Romain Boé Abaca Press

par Julien Courbet publié le 13/02/2017 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Maria-Luisa



Maria-Luisa a été commerciale dans une entreprise pendant 30 ans. En 2004, la médecine du travail la déclare invalide et inapte au travail. Son employeur accepte cependant de la garder dans l’entreprise : il lui verse ses salaires normalement de 2004 à 2010 (dont 1200 euros de prévoyance + 700 euros complétés par l’entreprise). Mais en 2010, suite à un changement de DRH, elle ne reçoit plus que la part prévoyance. Sur ses fiches de salaire, il n’est fait mention que d’une « indemnité prévoyance ». Les cotisations habituelles n’apparaissent nulle part….





Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...







Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels





Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !