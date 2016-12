REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Charalambos qui n'oubliera pas de sitôt ses vacances dans les Landes.

> Ce matin, les vacances ratées Crédit Image : Romain Boé - Abaca Press Crédit Média : Julien Courbet Télécharger

par Julien Courbet publié le 22/12/2016 à 09:20

30 Partages FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Charalambos

Fin juillet, Charalambos part en vacances dans une résidence à Soustons Plage, réservée via une agence de voyage au prix de 1077€ la semaine. A son arrivée sur place, les problèmes s’accumulent. Il avait prévenu qu'il allait arriver tard, on l'avait assuré que les clés du logement l'attendraient à l’accueil quelle que soit l’heure, mais à son arrivée, pas de clés. Une heure plus tard, un technicien de la résidence finit par lui ouvrir une maisonnette. Et ce qu'il y découvre, fait horreur...





Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

….Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !