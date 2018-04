Les travaux en intermittence

publié le 02/04/2018 à 09:20



Le cas de Marie-Josèphe

L’automne dernier, Marie-Josèphe achète un bar-tabac. Pour attirer la clientèle, elle décide de le rénover du sol au plafond. Dans cette perspective, elle signe un devis avec une société de la région pour un montant global de 34.855€. Après un premier paiement, les travaux débutent le 4 janvier. Il est convenu qu’ils s’étalent sur deux semaines, durée pendant laquelle, Marie-Joseph ferme l’établissement à la clientèle. Mais, très vite, le retard s’accumule et les travaux doivent poursuivre au milieu de la clientèle. Plus embêtant encore, d’importantes malfaçons apparaissent. Quand le professionnel la convoque pour la réception de chantier le 22 février, elle refuse de signer. Hors de question qu’il mette les voiles sans achever les travaux et reprendre tout de suite les défauts...



Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !