Les salaires en souffrance

publié le 15/05/2017 à 09:20







Le cas Jean-Noël

L'épouse de Jean-Noël et six autres salariées ne sont plus payées depuis janvier par l'entreprise (spécialisée dans la maille haute gamme) qui les emploie. En avril, elles saisissent les Prud’hommes et la société est condamnée en ordonnance de référé à verser les salaires de janvier et février. Pour son épouse, la somme est de 2250€. A ce jour, aucun des salariés n’a reçu son dû, ni d’ailleurs son salaire de mars pour lequel la justice n’a pas encore été saisie. Depuis janvier, la gérante de la société promet pourtant qu’un mécène va lui faire un don de 60.000€. Mais 4 mois après, les salariées n’ont toujours pas vu la couleur de cet argent.

