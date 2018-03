Les retombées du Brexit sont plus encore plus rapides que prévu pour Alain Duhamel

publié le 28/06/2016 à 20:13

Cinq jours après la sanction des urnes britanniques et le départ annoncé du Royaume-Uni de l’Union européenne, les premières conséquences de ce séisme politique et diplomatique se font déjà sentir. La livre sterling est en baisse tout comme les valeurs des bourses européennes, deux agences de notation ont déjà baissé la notation du Royaume-Uni et des craintes se font sentir sur la croissance et l’emploi. "Ce qui est impressionnant c’est la rapidité à laquelle ça se produit", s’étonne Alain Duhamel, qui n’est pas supris pour autant des conséquences immédiates du Brexit.



L’éditorialiste de RTL souligne que le Brexit a eu des conséquences directes sur la politique intérieure britannique : "Le premier ministre qui s'espérait vainqueur est amené à démissionner, son potentiel successeur, Boris Johnson, n’est plus pressé prendre sa suite, le leader du parti travailliste est poussé vers la sortie tandis que la première ministre d’Écosse réclame à nouveau l’indépendance pour rester dans l’Europe."

Mais le le Brexit va certainement avoir des conséquences sur la scène politique française pour Alain Duhamel, qui présume que l’Europe va s’installer "au cœur de la future campagne présidentielle". “Dans un premier temps cela va faciliter les choses pour Marine Le Pen", annonce Alain Duhamel, qui y voit aussi l’occasion pour François Hollande "de se représidentialiser".