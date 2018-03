Les produits bio sont-ils vraiment meilleurs ?

publié le 29/06/2017 à 07:00

Les Français déclarent se sentir mieux s'ils mangent régulièrement du bio. Préserver sa santé, voilà la principale motivation des adeptes de ce mode d'alimentation. Moins de pesticides, réduction des additifs, viandes sans traces d'antibiotiques, pas d'OGM : le bio rassure mais ces produits sont-ils réellement de meilleure qualité ? Décèle-t-on une différence sur la santé entre ceux qui mangent bio et les autres ? Qui dit bio dit-il repas sains et équilibrés ? Le bio coûte-il vraiment plus cher ?

Invités

- Xavier Mathias, Maraîcher bio et enseignant au Potager du Roi à Versailles et à l’École Du Breuil

Livre : "Le temps du potager : de la culture bio à la permaculture" (Éditions Flammarion)



Le temps du potager- de la culture bio à la permaculture (Editions Flammarion)

- Nathalie Hutter-Lardeau, Nutritionniste et dirigeante agence "Atlantic Santé"

Livre : "La cuisine anti-cancer" (Odile Jacob)



La cuisine anti-cancer (Odile Jacob)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).