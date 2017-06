Les pièges de la voyance

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 19/06/2017 à 09:20





Le cas Véronique

Une société de voyance contacte Véronique en novembre 2016 et la convainc de faire appel à ses services. Son interlocuteur lui assure que les appels ne lui coûteront rien. Véronique passe de nombreuses heures au téléphone de jour comme de nuit au point d’en devenir accroc. Quand elle n'appelle pas, ce sont eux qui le font. Avoir quelqu’un en ligne lui fait du bien, d’autant que sa dernière rupture vous a affecté ! Mais arrive la facture téléphonique. Et là, stupeur ! Son opérateur lui réclame 15.775 euros et décide de suspendre votre ligne… Ce n'est que le début.

