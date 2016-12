Les panneaux qui ne chauffent pas

REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Sébastien qui a cru chauffer sa maison avec des panneaux solaires.

par Julien Courbet publié le 21/12/2016 à 09:20

Le cas Sébastien

En mai 2015, Sébastien fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques pour chauffer sa maison et faire des économies d’énergie. Il règle 24 400 euros. Mais quelques semaines plus tard, c’est la panne, plus rien ne fonctionne. Il relance l'entreprise par téléphone et par écrit. Un technicien se déplace et il est convenu qu'on lui installe un nouveau ballon d’eau chaude de 270 litres, ce qui sera fait. Mais malheureusement et malgré ses relances, il attend toujours que ces panneaux chauffent vraiment sa maison





