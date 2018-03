Les mystères de l'état des lieux

publié le 29/09/2017 à 09:20





Le cas Edwige

Au printemps dernier, Edwige perd son emploi. Du coup, elle décide avec votre conjoint de quitter l’appartement qu'elle loue depuis un an. Un mois après réception de son préavis, un huissier mandaté par l’agence immobilière en charge de la gestion de son bien vient faire l’état des lieux de sortie. A l’issue de sa visite, celui-ci lui remet un document comme quoi aucun dégât matériel n’est à signaler. Pour elle, pas de doute, elle va récupérer tout ou partie de sa caution de 592 euros. Sauf qu’au bout d’un mois, non seulement, elle ne reçoit pas de chèque, mais en plus, l’agence immobilière lui réclame plus de 2500 euros pour des régularisations de charge (746,14 euros) et surtout des travaux d’entretien (1787,40 euros). Edwige tombe des nues.

