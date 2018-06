Les mauvais tours de magie

publié le 20/03/2018 à 09:20



Le cas de Xavier

Xavier est magicien-mentaliste. En 2012, une agence évènementielle prend contact avec lui. Son responsable lui commande un spectacle pour la soirée de fin d’année du comité d’entreprise d’un grand groupe. Il accepte. Xavier fait confiance à son interlocuteur quand il lui promet de lui régler l’intégralité de la facture de 2893€ le jour de la prestation. Problème, le moment venu, l’homme explique avoir oublié son chèque sur son bureau. Il lui assure qu’il le paiera plus tard. Sauf qu’après le spectacle, il n’a plus de nouvelles… Malgré ses multiples relances, ce gérant ne le paye jamais. Au bout de deux ans, un cabinet de recouvrement finit par saisir le tribunal de commerce et l’agence événementielle est condamnée à régler la somme de 3860 €.



Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !