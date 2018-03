Les malfaçons sont légion

publié le 30/11/2016 à 09:20



Le cas Jonathan

En décembre 2015, Jonathan fait appel à un menuisier pour la pose de portes et fenêtres dans la maison qu'il a fait construire. Il a versé plus de 17000 euros. Mais très vite, les malfaçons s’accumulent : mauvaise isolation, erreur dans les dimensions d’une baie vitrée, absence de finitions, volet électrique qui ne ferme pas… Une des fenêtres n’a même pas été livrée ! A cause de ces malfaçons, le chantier a pris du retard et il a dû supporter le coût d’une location pendant plusieurs mois.





