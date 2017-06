Les intérêts qui font mal

Julien Courbet et Maître Nathalie Fellonneau

publié le 16/06/2017 à 09:20





Le cas Roger

Une banque s’est trompée dans le calcul des taux d’intérêt des deux emprunts immobiliers de Roger. Il a fait constater ces erreurs par un expert financier. Selon ce dernier, Roger peut exiger la substitution du taux légal au taux contractuel et donc le remboursement du différentiel d’intérêt. Il y en aurait en tout pour 70 000€. Ce n’est pas la première fois que la banque fait des erreurs de calcul, et à cause d’un dysfonctionnement informatique, Roger s'est même retrouvé inscrit au fichier national des incidents de remboursement de crédits de la Banque de France !

