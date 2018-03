publié le 28/08/2016 à 11:51

Ce dimanche 28 août est la journée mondiale du topless. Faut-il ou non porter un soutien-gorge ? Au CHU de Besançon, qui a travaillé sur la question, a noté que les femmes qui n'en portent pas disent qu'elles respirent mieux, qu'elles se tiennent en meilleure position, qu'elles se plaignent moins de douleurs dorsales. Leur poitrine serait également plus ferme. Un soutien-gorge trop serré n'est pas formidable mais il faut bien savoir qu'il n'y aucun lien entre le port du soutien-gorge et le cancer du sein. On peut donc se rassurer de ce côté-là.



En définitive, cette étude conclut que chaque femme doit s'écouter. La sensation ressentie fait la demande. En revanche, mieux vaut ne pas porter trop souvent de string, qui peut provoquer des irritations notamment l'été et favoriser les hémorroïdes.