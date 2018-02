Les excuses à répétition

publié le 07/02/2018 à 09:20



Le cas de Mathilde

Marie-Claude est propriétaire d’un local commercial. Le 9 septembre 2015, elle engage un artisan pour la réfection de sa toiture. Elle paie 105.670€. Alors que les travaux arrivent à leur terme après de nombreux retards, elle accepte le 13 février 2017 un dernier devis de 3168€ pour l’installation d’un bardage vertical. Elle paie tout de suite un acompte de 1500€ et elle s’attend à une intervention rapide. Mais les mois passent et l’homme n’est jamais disponible. Quand il ne fait pas trop froid ou trop chaud, ce sont les matériaux qui ne sont pas encore arrivés ou les ouvriers qui font défaut… Marie-Claude n’en peut plus d’être baladée...





