Le groupe Thalès, détenu par l'État français, a remporté un contrat historique par le biais de sa filiale DCNS, en vendant 12 sous-marins pour un montant total estimé à 34 milliards d'euros. Xavier Timbeau, directeur principal de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) se réjouit de cette nouvelle qui va "représenter une activité très importante pour la France".

Ce contrat va s'étaler sur 50 ans au total, 25 années pour la construction puis 25 autres pour assurer la maintenance. "Il est possible qu'il y ait des suites s'il faut augmenter les capacités militaires de l'Australie", ajoute Xavier Timbeau. Cet accord représente aussi près de 4000 emplois pour Thalès, DCNS et leurs sous-traitants (systèmes d'armes, moteurs, etc.). Même si l'observateur reste prudent : "on ne sait pas si ce seront des emplois créés ou maintenus".

On ne vend pas des sous-marins comme on vend des Clio Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE





La construction des sous-marins va être réalisée en partie par Thalès et ses sous-traitants en France et en partie en Australie, dans les chantiers navals d’Adelaïde. "C'était une des conditions du contrat, rappelle Xavier Timbeau. C'est ce qui a sûrement permis à la France de l'emporter sur le Japon et l'Allemagne. Le directeur de l'OFCE y voit le triomphe de l'excellence à la française. "Les Australiens ont été séduits par la capacité des Français à disposer de consortiums d'entreprises qui fonctionnent ensemble et savent tenir des cahiers des charges sur des objets manufacturés extrêmement complexes".

Xavier Timbeau souligne aussi qu'il s'agit d'une très belle vitrine pour la Défense. "Les sous-marins ont une dimension stratégique très importante. Beaucoup de puissances régionales veulent s'en doter." Ce contrat est donc pour lui "de bonne augure" pour l'industrie navale hexagonale. Il tempère néanmoins la possibilité d'un effet domino sur l'économie française dans son ensemble. "On ne vend pas des sous-marins comme on vend des Clio. Ces contrats militaires sont importants pour le symbole et le moral du pays, mais ce n'est pas ça qui fait tourner l'économie."