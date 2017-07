Les chèques falsifiés

publié le 06/07/2017 à 09:20





Le cas Nathalie

Nathalie achète un appartement il y a 4 mois. Pour le remettre à son goût, elle engage un artisan qui doit faire plusieurs travaux dont la pose de sa cuisine. Il gagne sa confiance et lui propose de déposer lui-même les chèques pour les meubles de cuisine au magasin concerné. Quelques jours plus tard, c’est la douche froide : les chèques ont été falsifiés et encaissés par sa femme ! Nathalie porte immédiatement plainte, et elle découvre au passage que cet artisan n’a même pas d’entreprise déclarée...

