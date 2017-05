Les bijoux en souffrance

publié le 11/05/2017 à 09:20





Le cas Chloé

Chloé est créatrice de bijoux pendant son temps libre. En février, elle répond à un appel d’une blogeuse Parisienne qui lui propose de créer 150 bracelets qui seront inclus dans des box et des sacs destinés à des influenceurs et des clients. Elle voit donc l’opportunité de se faire connaître et fabriquez à la main ces 150 bracelets. Le 20 mars, elle les envoie à la bloggeuse en Colissimo. Malheureusement, elle ne les recevra jamais. Le suivi des colis indique que le sien a « subi un incident » et qu’il est bloqué à Genevilliers depuis le 22 mars.

