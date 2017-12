Les appartements qui ne se louent pas

publié le 13/12/2017 à 09:20





Le cas Joseph-MarieFin 2016, Joseph-Marie fait faire des travaux dans un immeuble acheté peu de temps avant, dans le but de mettre les six appartements en location. Il paie 56 000 euros pour que l’immeuble soit entièrement rénové et que les appartements soient prêts à louer. L’artisan a quitté le chantier en juillet en laissant derrière lui de nombreuses malfaçons : il y a une fuite dans une salle de bain ayant complètement inondé les lieux (cf photos), le parquet gondole, le plafond des toilettes est prêt à s’effondrer, il n’y a pas de réception TV et l’interphone ne fonctionne pas, etc. Bref, trois appartements sont impossibles à louer. Les locataires des trois autres appartements se plaignent aussi de nombreux problèmes.