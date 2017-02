Le VTC mauvais payeur

Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Morgan qui court après l'argent qu'on lui doit..



Le cas Morgan



En octobre 2014, la société de communication de Morgan réalise plusieurs prestations pour une entreprise de VTC (voiture de tourisme avec chauffeur) : charte graphique, réalisation du site internet, cartes de visite etc. Le gérant lui verse un acompte de 985 euros. Mais quelques semaines passent et il n’a plus de nouvelles. Les mots de passe du site Internet qu'il a créé pour lui sont changés. Et, bien sûr, le restant dû de la facture (1476€) ne lui est pas payé….





